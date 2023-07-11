Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau'ya sürpriz talip çıktı.
Süper Lig ekibi Sivasspor Rumen oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Yiğido Rumen orta saha için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşüyor.
AVUSTURYA KAMPINA DAHİL EDİLMEDİ
Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçiren futbolcu Galatasaray'a geri dönmüştü. Okan Buruk'un Rumen oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmedi.
Süper Lig ekibi Sivasspor Rumen oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Yiğido Rumen orta saha için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşüyor.
AVUSTURYA KAMPINA DAHİL EDİLMEDİ
Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçiren futbolcu Galatasaray'a geri dönmüştü. Okan Buruk'un Rumen oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmedi.