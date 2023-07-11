Galatasaray'da Cicaldau'ya sürpriz talip!

Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'ya sürpriz talip çıktı. Süper Lig ekibi Rumen oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cicaldau'ya sürpriz talip!
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11 Temmuz 2023 13:54
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Alexandru Cicaldau'ya sürpriz talip çıktı.

Süper Lig ekibi Sivasspor Rumen oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.

Yiğido Rumen orta saha için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşüyor.

AVUSTURYA KAMPINA DAHİL EDİLMEDİ

Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da geçiren futbolcu Galatasaray'a geri dönmüştü. Okan Buruk'un Rumen oyuncuyu Avusturya kampına dahil etmedi. 

 
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