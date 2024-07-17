Galatasaray'da Cicaldau'ya kulüp aranıyor!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau için yeni kulüp aranıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cicaldau'ya kulüp aranıyor!
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17 Temmuz 2024 08:34
Galatasaray, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Sarı-kırmızılı takım, Rumen futbolcuyu daha önce Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti. Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için yeniden kulüp arıyor.

Cicaldau'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2021 yılında Galatasaray'a imza atan Cicaldau'nun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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