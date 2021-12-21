Galatasaray'da Cicaldau ve Taylan cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Galatasaray'da mücadelenin 3. dakikasında Alexandru Cicaldau ve 33. dakikasında Taylan Antalyalı sarı kart gördü.
İki futbolcu da gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Antalaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray'da mücadelenin 3. dakikasında Alexandru Cicaldau ve 33. dakikasında Taylan Antalyalı sarı kart gördü.
İki futbolcu da gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Antalaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.