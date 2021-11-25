Galatasaray'da Cicaldau ve Kerem sakatlandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta Alexandur Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.
Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü atan, ikinci golde şutu Duje Caleta-Car'a çarpan ve ağlara giden Rumen futbolcu, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Maçın 51. dakikasında kenara gelen Alexandru Cicaldau, yerini vatandaşı Olimpiu Morutan'a bıraktı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Kerem 82'de oyundan çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü atan, ikinci golde şutu Duje Caleta-Car'a çarpan ve ağlara giden Rumen futbolcu, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Maçın 51. dakikasında kenara gelen Alexandru Cicaldau, yerini vatandaşı Olimpiu Morutan'a bıraktı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Kerem 82'de oyundan çıktı.