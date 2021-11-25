Galatasaray'da Cicaldau ve Kerem sakatlandı

Galatasaray'ın Fransız ekibi Marsilya ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Alaxandru Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu şanssızlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Cicaldau ve Kerem sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 22:00
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta Alexandur Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü atan, ikinci golde şutu Duje Caleta-Car'a çarpan ve ağlara giden Rumen futbolcu, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Maçın 51. dakikasında kenara gelen Alexandru Cicaldau, yerini vatandaşı Olimpiu Morutan'a bıraktı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Kerem 82'de oyundan çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.