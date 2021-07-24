Galatasaray'da Cicaldau transferinin perde arkası!

Galatasaray'ın büyük bir gizlilikle yürüttüğü Alexandru Cicaldau transferinin perde arkasından tanıdık bir isim ortaya çıktı. Cimbom'un efsane ismi Hagi'nin bu transferde başrol oynadığı anlaşıldı.

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Galatasaray'da Cicaldau transferinin perde arkası!
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24 Temmuz 2021 09:32
Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag ile anlaşamayan Galatasaray, yeni bir 10 numara arayışı içine girince Hagi'nin devreye girdiği ve Sarı-Kırmızılılar'a bir başka Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu önerdiği öğrenildi.

Hagi'nin, 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetimine, "Yaşı itibarıyla Stanciu'dan daha potansiyelli ve Rumen liginin en iyi futbolcusu" ifadesini kullandığı ve bunun üzerine de bu transferin bitirildiği belirtildi.

17 yaşındayken, Hagi'nin kurduğu futbol akademisinde kariyerine başlayan Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, ardından Hagi'nin sahibi olduğu kulüp lan Vitorul'da 2 sezon forma giymiş ve Universitatea Craiova'ya transfer olmuştu.

Hagi'nin çok yakından tanıdığı ve gelişiminde önemli rol oynadığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için, "Türkiye'de çok iyi işler başarıp Avrupa'ya transfer olabilir" yorumunu yaptığı da kaydedildi.


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