Galatasaray'da Cicaldau parlıyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cicaldau, geldiği günden bu yana sarı kırmızılı takıma yaptığı katkılarla dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cicaldau parlıyor
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14 Eylül 2021 14:31
Galatasaray 'ın Trabzonspor deplasmanında yıldızı parlayan isimlerden biri de Cicaldau'ydu.

Büyük umutlarla transfer edilen genç Rumen, forma giydiği her maçta takımına önemli katkılar sağlıyor.

24 yaşındaki futbolcu, Trabzon karşısında da 83 dakika sahada kalırken, 11'de 8 hücum pası, 4'te 4 geri pas, 9'da 9 yan pas, 5'te 5 uzun pas, 7'de 7 üçüncü bölgeye pas, sahipsiz toplar da dahil olmak üzere 10 top kazanma ve 3'te 2 dripling istatistikleriyle oynadı.

Cicaldau'nun kısa sürede sergilemeye başladığı bu performans, gelecek adına Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça ümitlendiriyor.


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