Galatasaray'da Cicaldau'da sürpriz gelişme

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, bu yaz döneminde Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.24 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı, Galatasaray cephesinde her ne kadar yeterli görülmese de Sampdoria'nın kendisine olan ilgisi artarak devam ediyor. İtalyan kulübünün, Cicaldau'nun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda ortaya koyduğu oyunu çok beğendiği ve transfer listesinin en üst sırasına yazdığı öğrenildi.Bir süredir Galatasaray Yönetimi'yle temasa geçmek isteyen İtalyan kulübünün, ibrasızlık ve seçim süreci nedeniyle geri çevrildiği, kararın yeni yönetime bırakıldığı bildirildi.Sampdoria yetkilileri, buna rağmen mevcut yönetimle bir kez daha görüşmek üzere randevu talebinde bulundu.Ancak Burak Elmas ve ekibi, yeni yönetimin oluşturacağı futbol şubesinin önünü açmak üzere, görüşmeyi yine seçim sonrasına erteledi. Buna karşın her iki başkan adayının da "Değerini bulan oyuncu satılır" yönünde açıklamalar yapması, Cicaldau'nun iyi bir teklif gelmesi durumunda İtalya'ya gidebileceğini işaret ediyor.Galatasaray'ın Avrupa maçlarının yanı sıra Romanya Milli Takımı'nda da her maça ilk 11'de başlayan Cicaldau'nun, ülkesinin formasıyla çıktığı maçlar da İtalyan kulübünün gözlemcileri tarafından yakından takip edildi. Sarı-Kırmızılı kulübün kapısının en az 10 milyon Euro'luk bir teklifle çalınması bekleniyor.24 yaşındaki Cicaldau'nun, Süper Lig'den ziyade Avrupa Ligi'ndeki performansının Sampdoria tarafından çok beğenildiği belirtiliyor.