Galatasaray'da Cicaldau bu kez rakip!

Galatasaray'dan Konyaspor'a kiralanan Alexandru Cicaldau, forma giymesi halinde ilk kez sarı kırmızılı takıma karşı ter dökecek.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cicaldau bu kez rakip!
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07 Ocak 2024 10:44
Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun sözleşmesine, "Galatasaray'a karşı oynayamaz" maddesi koyulmadı. Rumen orta saha Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıkacak.

İki sezon önce 6.5 milyon Euro (212.2 milyon TL) bonservis yatırımı ile kadroya katılan Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılamadı ve Birleşik Arap Emirlikleri deneyiminden sonra Konyaspor'a kiralandı.

Yeşil beyazlı ekipte Rumen oyuncuya şans verilmesi halinde ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.

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