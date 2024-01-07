Galatasaray'da Cicaldau bu kez rakip!

Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun sözleşmesine, "Galatasaray'a karşı oynayamaz" maddesi koyulmadı. Rumen orta saha Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıkacak.
İki sezon önce 6.5 milyon Euro (212.2 milyon TL) bonservis yatırımı ile kadroya katılan Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılamadı ve Birleşik Arap Emirlikleri deneyiminden sonra Konyaspor'a kiralandı.
Yeşil beyazlı ekipte Rumen oyuncuya şans verilmesi halinde ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.
İki sezon önce 6.5 milyon Euro (212.2 milyon TL) bonservis yatırımı ile kadroya katılan Cicaldau, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılamadı ve Birleşik Arap Emirlikleri deneyiminden sonra Konyaspor'a kiralandı.
Yeşil beyazlı ekipte Rumen oyuncuya şans verilmesi halinde ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.
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