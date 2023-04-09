Galatasaray'da Chuba Akpom Sürprizi! Bedavaya gelecek

Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'un gündemine aldığı son isim ise belli oldu.



Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Middlesbrough'da forma giyen 27 yaşındaki golcü Chuba Akpom için devreye girdi.



SIKI TAKİP YAPILIYOR



37 yaşına gelen Bafetimbi Gomis'in yanı sıra Mauro Icardi konusunda yaşanan belirsizliğin ardından Galatasaray forvet bölgesi için masaya gelen alternatif isimlere yöneldi.



Sarı-Kırmızılılar, Champhionship ekibi Middlesbrough'da oynayan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Chuba Akpom'u gündemine aldı.



Scout ekibi, santrfor ve 10 numara bölgelerinde oynayan futbolcunun durumunu sıkı bir şekilde takip etmeyi sürdürüyor.



SEZON SONU SERBEST KALACAK



Akpom'un M'Boro ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Cimbom'a sıcak bakabileceği belirtildi.



Bu sezon 34 maçta forma giyen Akpom, 26 gol, 2 asistlik performansıyla takımı adına anahtar oyunculardan biri oldu. 7 milyon euro değer biçilen Akpom daha önce PAOK, Arsenal ve Hull City formalarını terletti.





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