Galatasaray'da Cenk Ergün hamlesi!

Galatasaray'da yönetimden idari bir hamle geliyor.
Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü olarak görev yapan ve sözleşme süresi dolacak olan Cenk Ergün'ün kontratında yenileme yapılacak. Ergün'le iki yıllık yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Ergün ile transfer döneminin bitmesinin ardından masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü olarak görev yapan ve sözleşme süresi dolacak olan Cenk Ergün'ün kontratında yenileme yapılacak. Ergün'le iki yıllık yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Ergün ile transfer döneminin bitmesinin ardından masaya oturacak.