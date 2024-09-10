Galatasaray'da Cenk Ergün hamlesi!

Galatasaray, futbol direktörü Cenk Ergün'ün sözleşmesinde yenileme yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cenk Ergün hamlesi!
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10 Eylül 2024 10:20
Galatasaray'da yönetimden idari bir hamle geliyor.

Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü olarak görev yapan ve sözleşme süresi dolacak olan Cenk Ergün'ün kontratında yenileme yapılacak. Ergün'le iki yıllık yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, Ergün ile transfer döneminin bitmesinin ardından masaya oturacak.

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