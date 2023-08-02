Galatasaray'da Cedric Bakambu sahneye çıkıyor

Bu akşam Zalgiris ile rövanş maçına çıkacak Galatasaray'da yeni transfer Cedric Bakambu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cedric Bakambu sahneye çıkıyor
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02 Ağustos 2023 10:06
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu akşam Zalgiris maçına ilk 11'de başlayacak.

ROSS'UN YERİNE KADROYA DAHİL EDİLDİ

Litvanya'daki ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi.

11 OLMAZSA İKİNCİ YARI

Buruk'un, 32 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle ikinci yarıda sahaya süreceği öğrenildi.


ICARDI VE ZAHA KADRODA YOK

Bu arada İcardi ile Zaha UEFA listesinde olmadığı için kadroda yok. Sakatlığını atlatan Torreira'nın durumu değerlendirilecek.  

 
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