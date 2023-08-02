Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu akşam Zalgiris maçına ilk 11'de başlayacak.
ROSS'UN YERİNE KADROYA DAHİL EDİLDİ
Litvanya'daki ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi.
11 OLMAZSA İKİNCİ YARI
Buruk'un, 32 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle ikinci yarıda sahaya süreceği öğrenildi.
ICARDI VE ZAHA KADRODA YOK
Bu arada İcardi ile Zaha UEFA listesinde olmadığı için kadroda yok. Sakatlığını atlatan Torreira'nın durumu değerlendirilecek.
ROSS'UN YERİNE KADROYA DAHİL EDİLDİ
Litvanya'daki ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi.
11 OLMAZSA İKİNCİ YARI
Buruk'un, 32 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle ikinci yarıda sahaya süreceği öğrenildi.
ICARDI VE ZAHA KADRODA YOK
Bu arada İcardi ile Zaha UEFA listesinde olmadığı için kadroda yok. Sakatlığını atlatan Torreira'nın durumu değerlendirilecek.