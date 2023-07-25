Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunda değişikliğe gitti.
ROSS YERİNE BAKAMBU
Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
ROSS YERİNE BAKAMBU
Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.