Galatasaray'da Cedric Bakambu gelişmesi!

Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu Mathias Ross'un yerine Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Cedric Bakambu gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2023 11:09
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunda değişikliğe gitti.

ROSS YERİNE BAKAMBU

Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı.

CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery