Galatasaray'da Cedric Bakambu formayı unuttu!

BAE ekiplerinden Al Nasr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda formayı unuttu.
Süper Lig'de sadece 4 maçta 86 dakika süre alabilen Kongo asıllı Fransız oyuncu, yedek kulübesinden çıkamadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de oynadıkları son 5 maçın 4'ünde Bakambu'ya hiç süre vermedi.
Süper Lig'de sadece 4 maçta 86 dakika süre alabilen Kongo asıllı Fransız oyuncu, yedek kulübesinden çıkamadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de oynadıkları son 5 maçın 4'ünde Bakambu'ya hiç süre vermedi.