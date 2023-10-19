Galatasaray'da Cedric Bakambu formayı unuttu!

Al Nasr'dan transfer edilen Cedric Bakambu, Galatasaray'da kendini gösteremedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Cedric Bakambu formayı unuttu!
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19 Ekim 2023 10:20
BAE ekiplerinden Al Nasr'dan 700 bin Euro karşılığında transfer edilen Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı takımda formayı unuttu.

Süper Lig'de sadece 4 maçta 86 dakika süre alabilen Kongo asıllı Fransız oyuncu, yedek kulübesinden çıkamadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de oynadıkları son 5 maçın 4'ünde Bakambu'ya hiç süre vermedi.



 
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