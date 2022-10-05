Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Sıfır çekti...

Süper Lig'in favorilerinden Galatasaray, son hafta Adana Demirspor ile berabere kaldı. Rakibi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Adana deplasmanından 3 puan çıkartamadı. Aslan, şimdiye kadar oynadığı lig maçlarında hücum hattında büyük sıkıntı yaşadı.



Bunun en önemli nedeni bitiricilik... Galatasaray, çok pozisyona girmesine rağmen az gol attı... Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 9 golde kalan Cimbom, santraforlarının formsuzluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.



Galatasaray, Süper Lig'de 9 gol atarken ezeli rakibi Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu. Beşiktaş'ta bu sayı 16 iken Trabzonspor ligde 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.



Süper Lig'de 8. maçların ardından gol beklentisine kıyasla en az gol atan takımların başında Galatasaray geliyor. 15.8 gol beklentisi ile oynayan Cimbom sadece 9 gol bulabildi (-6.8). Galatasaray'ın ardından gol beklentisine kıyasla en az gol atan ikinci takım Ümraniyespor... İstanbul ekibi 11.2 gol beklentisiyle oynarken 5 kez fileleri havalandırdı (-6).



Gol beklentisine kıyasla en fazla gol atan takımlar ise Gaziantep ve Fenerbahçe... Gaziantep, 9.1 gol beklentisiyle mücadele ederken 13 gol attı (3.9). Fenerbahçe ise 17.2 gol beklentisiyle 20 gol buldu (2.8).



Galatasaray santraforları arasında Gomis'ten başka golü olan oyuncu yok... Fransız yıldız 4 golle başı çekiyor. Seferovic, Mertens ve Icardi henüz siftah yapamadı. Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.





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