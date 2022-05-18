Galatasaray'da Campos sonrası transferler yattı!

Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un, Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayırması yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi.



Takvim'in haberine göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka ile her konuda anlaşma sağladı.



Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyük ligden önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı.



Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Xeka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun bunu da menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği belirlendi. Yine Campos'un sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Matias Vecino'nun transferinde de önemli bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı.



Ancak Galatasaray'daki kaotik ortam sonrası Uruguaylı orta alan oyuncusuyla görüşmelerin de sona erdiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Xeka ve Vecino'yu transfer etmesi halinde orta alanda yaşadığı sıkıntıları büyük oranda çözmüş olacaktı.



Ancak Luis Campos'un vedası sonrası iki transfer de yatmış oldu. Sarı-kırmızılıların yapılacak olan başkanlık seçiminden sonra transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor. Mevcut başkan Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde transfer ile ilgili olarak "Seçime kadar yönetim kurulu üyeleriyle birlikte herhangi bir transfer yapmama kararı aldık." İfadelerini kullandı.



Galatasaray'da 11 Haziran'da seçim yapılacak. Sarı-kırmızılılarda bu tarihten sonra transfer çalışmaları başlayacak. Galatasaray'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.





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