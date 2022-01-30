Galatasaray'da Campos işbaşı yaptı

Devre arası planlamasına hız veren Galatasaray, zamanla yarışıyor. Başkan Danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos, UEFA kadrosunu netleştirmek adına çalışmalara başladı.

Haber; Sözcü
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Galatasaray'da Campos işbaşı yaptı
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30 Ocak 2022 11:02
Galatasaray'da başkan danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos kollarını sıvadı.

İLK TOPLANTISINI YAPTI

Aylık 100 bin Euro danışmanlık ücreti ödenecek Campos, teknik patron Domenec Torrent ile ilk toplantısını yaptı.

Luis Campos, transfer edilecek oyuncuların analiz raporlarını ekibine hazırlatıyor. Ayrıca kadro mühendisliğiyle ilgili çalışmalar da başladı.Campos'un, satılması muhtemel futbolculara takım bulma adına da yönetime destek veriyor.

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