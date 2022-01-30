Galatasaray'da Campos işbaşı yaptı

Galatasaray'da başkan danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos kollarını sıvadı.



İLK TOPLANTISINI YAPTI



Aylık 100 bin Euro danışmanlık ücreti ödenecek Campos, teknik patron Domenec Torrent ile ilk toplantısını yaptı.



Luis Campos, transfer edilecek oyuncuların analiz raporlarını ekibine hazırlatıyor. Ayrıca kadro mühendisliğiyle ilgili çalışmalar da başladı.Campos'un, satılması muhtemel futbolculara takım bulma adına da yönetime destek veriyor.





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