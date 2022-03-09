Galatasaray'da Camp Nou fırsatı kapıda!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu sınav, sarı-kırmızılılar için ayrı bir öneme sahip...



Bu maçla genç oyuncuların vitrine çıkacakları ve bunu değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Yöneticiler, teknik direktör Torrent ve Sportif Direktör Sensibile, oyuncuların bu fırsatı iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyor.



Gençler sahada



Sarı-kırmızılarda özellikle Kerem, Marcao, Nelsson, Taylan, Muhammed, Boey ve Cicaldau gibi genç isimlerin Camp Nou'daki performanslarının önemine dikkat çekildi.



Bu gençlerin iyi oyunlarının kariyerleri açısından belirleyici olabileceği ve bu durumun kendilerini daha da motive edeceği bildirildi. Galatasaray da bu şekilde futbolcuları parlatarak satmanın hesaplarını yapıyor.





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