Galatasaray'da Camp Nou fırsatı kapıda!

Galatasaray'da Barcelona maçı önemli bir fırsat olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı takımda yöneticilerin yanı sıra Domenec Torrent ve Pasquale Sensibile'nin bu müsabakada oyuncuların vitrin fırsatını iyi kullanması gerektiği düşüncesinin benimsendiği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Camp Nou fırsatı kapıda!
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09 Mart 2022 08:26
UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu sınav, sarı-kırmızılılar için ayrı bir öneme sahip...

Bu maçla genç oyuncuların vitrine çıkacakları ve bunu değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Yöneticiler, teknik direktör Torrent ve Sportif Direktör Sensibile, oyuncuların bu fırsatı iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyor.

Gençler sahada

Sarı-kırmızılarda özellikle Kerem, Marcao, Nelsson, Taylan, Muhammed, Boey ve Cicaldau gibi genç isimlerin Camp Nou'daki performanslarının önemine dikkat çekildi.

Bu gençlerin iyi oyunlarının kariyerleri açısından belirleyici olabileceği ve bu durumun kendilerini daha da motive edeceği bildirildi. Galatasaray da bu şekilde futbolcuları parlatarak satmanın hesaplarını yapıyor.

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