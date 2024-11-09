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Galatasaray'da büyük tehlike: Okan Buruk

Galatasaray'da Tottenham maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un talipleri artmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük tehlike: Okan Buruk
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09 Kasım 2024 10:36
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, müthiş bir oyun ortaya koyarak sahasında Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'ı sahasında 3-2'lik skorla yenmeyi başardı ve Avrupa medyasında da galibiyetiyle büyük yankı uyandırdı.

OKAN BURUK LİSTEYE GİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham zaferiyle ses getiren Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle RAMS Park'ta oynadığı karşılaşmaya Avrupa'dan gözlemci akını vardı. Sarı-kırmızılıların gözde isimlerini izlemeye gelen gözlemcilerin dikkatini Okan Buruk çekti.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Sabah'ta yer alan habere göre çift forvet ve 10 numaralı formasyonlarla fark yaratan Buruk'u gözlemciler listesine aldı. Haberde geçen sezon Napoli'nin, eski futbolcusu Mertens'ten Okan Buruk için görüş aldığı belirtildi.

İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



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