Galatasaray'da büyük sorun; satış!

Son dönemde saha içinde arzu ettiği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, ticari hamlelerde de bir türlü hedeflerini gerçekleştiremiyor. Özellikle bu sezon başında çok ciddi bir bonservis harcaması yapan Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda oyuncu satma konusunda yaşadığı sıkıntı ile dikkat çekiyor.



İKİ SEZONDA 35 MİLYON EURO HARCANDI



Bu sezon Mostafa Mohamed'in de tapusunun alınmasıyla harcadığı bonservis gideri 30 milyon Euro'ya yaklaşan Sarı-Kırmızılılar'ın son iki sezondaki bonservis gideri ise 35 milyon Euro'ya ulaşıyor. Ancak Galatasaray'ın son iki sezonda transfere harcadığı paraya karşılık bu süreçte oyuncu satışından sadece 2 milyon Euro kazanabilmesi kulüp adına büyük bir sıkıntı yaratıyor.



Son olarak geçen sezon Erencan Yardımcı'yı Eyüpspor'a 500 bin Euro'ya satan ve Al Nassr'ın Maicon'un 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasıyla toplamda 2 milyon Euro'luk bonservis geliri elde eden Galatasaray, bu iki transfer sonrası oyuncu satışı gerçekleştiremedi.



Bu sezon toplamda 30 milyon Euro'luk bir bonservis harcaması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu satışındaki son dönemdeki başarısızlığı da alınan futbolculardan zarar edilme ihtimali konusunda taraftarları endişelendiriyor. Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson 7 milyon Euro ile son iki yılda transfer edilen en pahalı oyuncu olarak dikkat çekiyor. Nelsson'u 6.5 milyon Euro ile Alexandru Cicaldau takip ediyor.



OZAN KABAK DETAYI



Galatasaray'da özellikle Fatih Terim'in 2018-2021 yılları arasında transfer ettirdiği oyunculardan hiçbir futbolcunun kulübe şu ana kadar bonservis kazandıramaması da dikkat çekiyor.



Galatasaray son dönemdeki en yüksek rakamlı satışını ise 2018-2019 sezonun devre arasında altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya göndererek yapmıştı.









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