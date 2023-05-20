Galatasaray'da büyük koz: Mauro Icardi

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Sivas maçında da Galatasaray'ın en büyük gol silahı olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da büyük koz: Mauro Icardi
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20 Mayıs 2023 12:14
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada gözler takımın yıldızı Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Sivas maçında da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak.

30 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Geçen hafta İstanbulspor'a karşı 2 golle galibiyeti getiren İcardi'nin ligde 21 maçta 17 gol ve 7 asisti bulunuyor.  

 
 

 

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