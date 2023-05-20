Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmada gözler takımın yıldızı Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Sivas maçında da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak.
30 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Geçen hafta İstanbulspor'a karşı 2 golle galibiyeti getiren İcardi'nin ligde 21 maçta 17 gol ve 7 asisti bulunuyor.
30 yaşındaki oyuncu, son 6 maçta 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Geçen hafta İstanbulspor'a karşı 2 golle galibiyeti getiren İcardi'nin ligde 21 maçta 17 gol ve 7 asisti bulunuyor.