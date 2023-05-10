Sacha Boey

Nelsson

Abdülkerim

Mertens

Kerem

Zaniolo

Yunus Akgün

Barış Alper

Dubois

Kaan Ayhan

Okan Kocuk

Yusuf Demir

Jankat

Baran Aksaka

Hamza Akman

Muhteşem taraftarı önünde aldığı Başakşehir galibiyetiyle 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.Bitime 4 maç kala takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar'da farklı bir heyecan da var. Galatasaray eğer sezon sonunda ipi göğüslerse kadroda yer alan 28 futbolcunun 19'u ilk kez şampiyonluk kupası kaldıracak.Takımın kilit isimlerinden Boey, Nelsson, Abdülkerim, Mertens, Kerem, Zaniolo, Yunus, Barış Alper ve Dubois'nın yanı sıra Kaan Ayhan, Ross, Adekugbe, Kazımcan, Berkan, Okan Kocuk ve Yusuf Demir kariyerinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yine takımın genç isimleri Jankat, Baran ve Hamza da ilk şampiyonluk için geri sayım yapıyor. Takım içindeki bu atmosferin, Florya'daki enerjiyi ve motivasyonu üst seviyeye çektiği de ifade ediliyor.