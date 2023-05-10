Galatasaray'da büyük heyecan! 19 futbolcu ilkleri yaşayacak

Başakşehir galibiyetiyle mutlu sona dev bir adım atan Galatasaray'da farklı bir heyecan yaşanıyor. Kadrodaki 28 futbolcudan 19'u kariyerlerindeki ilk lig şampiyonluğu için geri sayım yapıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da büyük heyecan! 19 futbolcu ilkleri yaşayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 12:08
Muhteşem taraftarı önünde aldığı Başakşehir galibiyetiyle 23. şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor.

Bitime 4 maç kala takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 5 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar'da farklı bir heyecan da var. Galatasaray eğer sezon sonunda ipi göğüslerse kadroda yer alan 28 futbolcunun 19'u ilk kez şampiyonluk kupası kaldıracak.

GENÇLER DE GÜN SAYIYOR

Takımın kilit isimlerinden Boey, Nelsson, Abdülkerim, Mertens, Kerem, Zaniolo, Yunus, Barış Alper ve Dubois'nın yanı sıra Kaan Ayhan, Ross, Adekugbe, Kazımcan, Berkan, Okan Kocuk ve Yusuf Demir kariyerinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor. Yine takımın genç isimleri Jankat, Baran ve Hamza da ilk şampiyonluk için geri sayım yapıyor. Takım içindeki bu atmosferin, Florya'daki enerjiyi ve motivasyonu üst seviyeye çektiği de ifade ediliyor.

İŞTE İLKİ YAŞAYACAKLAR


  • Sacha Boey
  • Nelsson
  • Abdülkerim
  • Mertens
  • Kerem
  • Zaniolo
  • Yunus Akgün
  • Barış Alper
  • Dubois
  • Kaan Ayhan
  • Okan Kocuk
  • Yusuf Demir
  • Jankat
  • Baran Aksaka
  • Hamza Akman  
     
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery