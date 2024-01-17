Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı

GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe imzaya hazırlanırken Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'ın kapısından döndürülen Halil Dervişoğlu ise ligde sıfır çekmeye devam etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı
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17 Ocak 2024 12:42
Haftalar geçse de Galatasaray'ın yeni transferleri bir türlü beklenen katkıyı veremiyor…

Geçen sezon transferde nokta atışı takviyeler yaparak şampiyon olan Galatasaray, bu kez beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarının sahada karşılığı olmadı.

ZAHA VE TETE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'nin elinden kapılan Zaha ve Tete hayal kırıklığı yarattı. Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin olmadığı Kayserispor maçında Tete oyundan alınırken protesto edildi, Zaha'ya sosyal medyada eleştiri yağdı.

FRED VE SZYMANSKI'DEN MAKSİMUM VERİM

Galatasaray'ın ilk olarak ilgilendiği Fred ve Szymanski'yi kapan Fenerbahçe ise hem bu iki oyuncudan maksimum katkıyı aldı hem de rakibinin güçlenmesini engelledi.

HALİL, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Transfer döneminde Beşiktaş yerine son anda Galatasaray'a gelen Halil de beklentileri karşılamadı. 3 maçtır forvet oynayan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamadı. Halil'i almayan Beşiktaş'ın altyapısından çıkardığı Semih Kılıçsoy ise herkesin beğenisini kazandı.  

 
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