Galatasaray'da büyük avantaj!

Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan ve özellikle Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Sarı-Kırmızılılar ilk 9 haftada performans olarak tam anlamıyla sınıfı geçemese de puanlar almasını bildi.



Zirvenin sadece 1 puan gerisinde olan ve BAY haftasını da geçen Galatasaray artık gözünü liderliğe dikti. BAY arası sonrasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Cim Bom alacağı galibiyetle son Adana Demir beraberliğini unutturmanın peşinde.



Önce Kayseri...



Teknik direktör Okan Buruk da zirve hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Aslan'ın önünde çok ciddi bir fikstür avantajı olduğunu düşünen tecrübeli hoca rüzgarı arkasına alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Cim Bom'un, Kayseri deplasmanı sonrasında ligde oynayacağı 10 maçın sadece 1'inde İstanbul dışına çıkacak olması Sarı-Kırmızılılar'a zirve yolunda çok ciddi avantaj sağlayacak.



Tek deplasman Sivas



Aslan, Alanya'yla içerde sonrasında art arda Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir ve İstanbulspor'la, İstanbul'da oynayacak. Sonrasında Galatasaray 10 maçlık periyotta gideceği tek deplasman olan Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Ardından Cim Bom, Ankaragücü'yle içerde oynayıp, Fenerbahçe derbisine çıkacak. Kadıköy'deki dev maç sonrasında ise Galatasaray art arda taraftarı önünde Hatay ve Antalya'yla kapışacak.



Bu fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Okan hoca hem alınacak seri galibiyetlerle ivme yakalamayı hem de bu çıkış moraliyle büyük maçlarından en iyi sonuçları almayı planlıyor. Deplasman yorgunluğu yaşamayacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte alınacak galibiyetlerle takıma geç katılan Mata, Icardi, Yusuf, Rachica gibi yıldızlar da puanlarla birlikte form tutacak.





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