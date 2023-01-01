Galatasaray'da büyük avantaj!

Galatasaray'ın önündeki 1 aylık fikstür de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayabilir.Ankaragücü sınavı ile birlikte 1 ay içinde 7 lig sınavı verecek olan Galatasaray, sadece 1 kez Giresun deplasmanında İstanbul dışına çıkacak.Onun dışındaki 6 karşılaşma da İstanbul'da oynanacak.Aslan'ı Nef Stadı'ndaki Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe deplasmanı, içerde Hatay ve Antalya sınavları, Giresun deplasmanı, iç sahada Ümraniye ve Trabzonspor karşılaşmaları bekliyor.