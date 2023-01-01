Galatasaray'da büyük avantaj!

Galatasaray, önündeki 1 aylık sürede şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakalayabilir. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük avantaj!
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01 Ocak 2023 10:37
Galatasaray'ın önündeki 1 aylık fikstür de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayabilir.

Ankaragücü sınavı ile birlikte 1 ay içinde 7 lig sınavı verecek olan Galatasaray, sadece 1 kez Giresun deplasmanında İstanbul dışına çıkacak.

Onun dışındaki 6 karşılaşma da İstanbul'da oynanacak.

Aslan'ı Nef Stadı'ndaki Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe deplasmanı, içerde Hatay ve Antalya sınavları, Giresun deplasmanı, iç sahada Ümraniye ve Trabzonspor karşılaşmaları bekliyor. 

 
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