Galatasaray'da Burak Yılmaz iddiası

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlık ve erken seçimle sonuçlanan son genel kurulu öncesinde, Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un, 36 yaşındaki santrforu yıllık 850 bin Euro garanti para artı maç başı primler karşılığında ikna ettiği öğrenildi. Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma, Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalktı. Fransız kulübü Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı, Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek.Tecrübeli futbolcunun gözü de doğal olarak Sarı-Kırmızılılar'da gerçekleşecek erken seçime çevrilmiş durumda. Ancak Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.30 Nisan'daki seçimli kongrede yarışacak olan iki aday; Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün, hangi teknik direktörle çalışacağı şimdilik belirsiz olsa da futbolun başına kimi getirecekleri büyük ölçüde netleşti. Öztürk, Florya'yı eski yöneticilerden Levent Nazifoğlu'na teslim edeceğini net şekilde dile getirdi. Hamamcıoğlu'nun da yine bir başka Dursun Özbek dönemi yöneticisi Cenk Ergün'le anlaştığı ifade ediliyor. Bu durumda Burak Yılmaz transferinde Levent Nazifoğlu veya Cenk Ergün son sözü söyleyecek. Nazifoğlu kendi döneminde Burak'ı geri getirmeye çalışmış, Ergün de yine kendi döneminde golcü oyuncu için olumlu ifadeler kullanmıştı.