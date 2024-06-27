Galatasaray'da Burak Güngör'le yollar ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta, takım kaptanı Burak Güngör'le yollarının ayrıldığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Burak Güngör'le yollar ayrıldı
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27 Haziran 2024 14:30
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kaptan Burak Güngör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"İki sezondur Galatasaray formasını başarıyla terleten takım kaptanımız Burak Güngör'ün kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kaptanımız Burak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Milli voleybolcu 2022 sezonunda Spor Toto takımından Galatasaray'a transfer olmuştu.

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