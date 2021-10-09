Galatasaray'da Burak Elmas'tan transfere 15 milyon euro!

Yaz transfer döneminde genç ve maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Burak Elmas'tan transfere 15 milyon euro!
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09 Ekim 2021 10:43
Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı. Yönetim birkez daha elini cebine atmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim ve Burak Elmas arasında yapılan zirvede ara transfer masaya yatırıldı. Terim'in 2-3 takviye isteğine yönetim olumlu yaklaştı.

STAT GELİRİ HESABA KATILDI!

Başkan Elmas'ın stat sponsorluğundan gelecek geliri de düşünerek ara transfere 15 milyon Euro ayıracağı öğrenildi. Cimbom'un devre arası ilk hedefi ise Gedson Fernandes olacak.

BENFICA'YA 10 MİLYON EURO

Yönetimin Portekizli yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtiliyor. Fatih Terim'in ayrıca sağ beke, kaleye ve kanat bölgesine yerli futbolcu istediği de ifade ediliyor.


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