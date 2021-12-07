Galatasaray'da Burak Elmas'tan konuşmama kararı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına karşı yürüttüğü mücadeleye, Avrupa kupası nedeniyle ara veriyor.



Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Avrupa Ligi'ndeki Lazio deplasmanı öncesi takımdaki konsantrasyonu bozmamak adına, susma kararı aldı.



Kurmaylarıyla da görüşen Elmas, kritik mücadele öncesi kulüpten çatlak ses çıkmasını kesinlikle istemiyor. Bu süreçte hem teknik ekibe hem de oyunculara tam destek verilecek. Sarı Kırmızılı yönetimin, İtalya yolculuğu öncesinde Florya'ya moral ziyaretinde bulunması bekleniyor. Başkan Elmas'ın da beraberinde birkaç yöneticiyle İtalya'ya gidecek olan kafilede yer alacağı öğrenildi.





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