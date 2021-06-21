Galatasaray'da Burak Elmas'ın mazbata tarihi açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni başkan Burak Elmas ve ekibinin mazbatasını alacağı tarih açıklandı.



Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Elmas ve ekibinin 22 Haziran Salı günü mazbatasını teslim alacağı duyuruldu.



Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine Tüzüğümüzün 83. Maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır."



