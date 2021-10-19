Galatasaray'da bu sezonki en büyük sıkıntı

Galatasaray'da duran toplardaki sıkıntılar, eleştirilere neden oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bu sezonki en büyük sıkıntı
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19 Ekim 2021 13:57
Galatasaray'da işler tabelaya bakınca yolunda gidiyor ancak hem oyun hem de çeşitli organizasyonlarda sıkıntı var.

Bunların başında da kornerler geliyor. Aslan, bu sezon kullandığı 103 kornerde hala gol atamadı. Hatta önemli bir tehlike dahi oluşturamadı.

Fatih Terim ve ekibi en çok günümüz futbolunda önem taşıyan duran toplar konusunda eleştiriliyor.


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