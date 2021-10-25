Galatasaray'da bu sezon bir ilk!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da, Marcao ve Victor Nelsson ligde ilk kez birlikte forma giydiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da bu sezon bir ilk!
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25 Ekim 2021 19:50
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, ligde bu sezon ilk kez Marcao ve Victor Nelsson birlikte görev yaptılar.

Ligin ilk haftasındaki Giresunspor mücadesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, Avrupa Ligi maçlarındaki partneri Nelsson ile ligde ilk kez birlikte görev aldı.

GALATASARAY AVRUPA'DA GOL YEMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya, ve Lokomotiv Moskova karşısına Marcao-Nelsson tandemi ile çıkan sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmedi.


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