Galatasaray'da bu sezon bir ilk

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.



Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.



Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ