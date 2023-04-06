Galatasaray'da bu sezon bir ilk

Başakşehir'e 3-2 kaybeden Galatasaray, bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bu sezon bir ilk
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06 Nisan 2023 01:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.

Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.

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