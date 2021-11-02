Galatasaray'da bu kez forvet Mustafa Muhammed

Galatasaray'da hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında forvet görevini Halil Dervişoğlu'na veren teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçta bu kez ileride Mustafa Muhammed'i görevlendirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da bu kez forvet Mustafa Muhammed
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 14:04
Galatasaray'da üç forvet arasındaki rekabet devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep karşısında ileri uçta Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de tercih etti. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova sınavında ise Halil'in yerine Muhammed'in 11'e hazırlandığı öğrenildi.

Bu defa gözden düşen oyuncu ise Mbaye Diagne oldu. Sezonun bir bölümünde Terim'in hiç vazgeçmediği Senegalli santrforun, yine gözden çıkarıldığı ve devre arasında satışının gündeme geldiği öğrenildi.

Fransız kulüplerinin takip ettiği Mustafa Muhammed ise Moskova karşısında kalitesini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.





 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.