Galatasaray'da üç forvet arasındaki rekabet devam ediyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep karşısında ileri uçta Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de tercih etti. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova sınavında ise Halil'in yerine Muhammed'in 11'e hazırlandığı öğrenildi.Bu defa gözden düşen oyuncu ise Mbaye Diagne oldu. Sezonun bir bölümünde Terim'in hiç vazgeçmediği Senegalli santrforun, yine gözden çıkarıldığı ve devre arasında satışının gündeme geldiği öğrenildi.Fransız kulüplerinin takip ettiği Mustafa Muhammed ise Moskova karşısında kalitesini yeniden kanıtlamayı hedefliyor.