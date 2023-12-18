Galatasaray'da Bradley Locko gerçeği

Galatasaray'ın sezon başında da Bradley Locko ile ilgilendiği ancak sarı-kırmızılıların sol bek için tercihini Angelino'dan yana kullandığı ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Bradley Locko gerçeği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 10:50
Sezon başında sol bek için Leipzig'den Angelino'yu kiralayan Galatasaray, İspanyol oyuncudan istediği verimi alamadı.

Sarı-kırmızılıların, Angelino'dan önce aslında 21 yaşındaki Fransız sol bek Bradley Locko ile ilgilendiği fakat Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferin gerçekleşmediği öğrenildi. O dönem Reims forması giyen Locko, yaz transfer döneminde Brest'e imza atarken, genç oyuncu bir kez daha sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

Cim-Bom, Brest'te forma giyen genç yıldız için yeniden harekete geçti. Angelino'yu takımdan göndermek isteyen Galatasaray, bu boşluğu Locko ile doldurmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery