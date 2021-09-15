Galatasaray'da Boey ve Emre yok, Assunçao bileniyor!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Boey bu hafta sahaya çıkamazken yeni transfer Assunçao, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Boey ve Emre yok, Assunçao bileniyor!
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15 Eylül 2021 10:01
Galatasaray'da Sacha Boey idmanlara başlasa da Perşembe günü Lazio ve pazar günü Alanya maçlarında şans verilmeyecek.

Bir diğer eksik isim ise Emre Kılınç olacak. Trabzonspor karşısında attığı iki gol ile alkışları toplayan ancak sonrasında sakatlanarak oyundan alınan 27 yaşındaki oyuncu, Lazio ile Alanya karşısında kesin olarak yok.

UEFA listesinde yer almayan ve Lazio maçında forma giyemeyecek olan Assunçao ise görev alacağı Alanya maçını iple çekiyor.

124 GÜN SONRA ASLANTEPE
Haziran ayında bakıma alınan Türk Telekom Stadı'nın zemini 600 bin Euro maliyetle değişti. PSV, St.Johnstone, Hatayspor ve Randers maçlarını başka sahada oynayan Aslan, 124 gün sonra Lazio karşılaşması ile evine dönecek.


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