Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bek Sacha Boey'in Galatasaray için önemi bir kez daha ortaya çıktı.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'un tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.



Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boey'un 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi çalıştığı vurgulandı.



En ucuz bilet 70 lira



31 Ekim Pazar günü Gaziantep'i ağırlayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.



Sarı-kırmızılı kulüpten açıklamada, kombine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine dünden; genel satışa da bugün 14.00'ten itibaren satışa çıktığı duyuruldu. En ucuz bilet 70, en pahalısının ise 650 lira olduğu belirtildi. Rakip takım taraftarına satış yapılmayacak.



