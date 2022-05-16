Galatasaray'da Boey'in geleceği belli oluyor

Galatasaray, Sacha Boey'den bir türlü istediği verimi alamadı.



Sezon başında Rennes'ten 1 milyon Euro karşılığında transfer edilen Senegalli savunmacı, şimdiye kadar bekleneni veremedi. 21 yaşındaki genç oyuncu, Adana ekibi karşısında son şansını kullanacak. Yani bu karşılaşma, Boey'in geleceğini belirleyecek.



Mustafa Muhammed 7 maçtır boş geçiyor



Aslan'ın golcüsü Mostafa Mohamed, çıktığı son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu anlamda bugün de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlayacak olan Mısırlı, gol sevinci yaşamak istiyor. 24 yaşındaki santrforun, daha önce ligde üst üste sekiz karşılaşmayı boş geçtiği bir dönem olmadı.





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