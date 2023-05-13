Galatasaray'da Boey için sözleşme kararı

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey'un sözleşmesini uzatacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Boey için sözleşme kararı
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13 Mayıs 2023 14:24
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Yönetim, genç sağ bek için flaş karar aldı. Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncunun sözleşmesinde düzenlemeye gidecek.

Sarı kırmızılılar oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak. Galatasaray'dan 480 bin euro kazanan Fransız oyuncunun maaşı 1,25 milyon euro yükseltilecek.

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