Galatasaray'da Boey geri döndü

Galatasaray'da tedavisi için Fransa'ya giden Sacha Boey, geri döndü.

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Galatasaray'da Boey geri döndü
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14 Aralık 2021 10:49
Galatasaray'da Marsilya maçında sakatlanmasının ardından Fransa'ya giden Sacha Boey tedavisinin tamamlanmasının ardından geri döndü.

Bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan ve iyileşen genç sağ bek, Florya'da testen geçirilecek.

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınabilir.


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