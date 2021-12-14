Galatasaray'da Boey geri döndü

Galatasaray'da Marsilya maçında sakatlanmasının ardından Fransa'ya giden Sacha Boey tedavisinin tamamlanmasının ardından geri döndü.
Bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan ve iyileşen genç sağ bek, Florya'da testen geçirilecek.
20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınabilir.
Bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan ve iyileşen genç sağ bek, Florya'da testen geçirilecek.
20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınabilir.