Galatasaray'da Boey'e büyük destek: 'Sakın başını eğme'

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, buna rağmen Fransa A Milli Takımı'na seçilmedi.
Takım arkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan ve bu duruma çok üzülen genç sağ beke kampta moral verdi. Sarı-kırmızılı yönetim de kısa süre içinde 2000 doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol kaydetti.
Takım arkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan ve bu duruma çok üzülen genç sağ beke kampta moral verdi. Sarı-kırmızılı yönetim de kısa süre içinde 2000 doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol kaydetti.