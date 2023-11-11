Galatasaray'da Boey'e büyük destek: "Sakın başını eğme"

Galatasaray'da Fransa Milli Takımı'na çağrılmayan Sacha Boey'e takımdan büyük destek geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Boey'e büyük destek: 'Sakın başını eğme'
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11 Kasım 2023 11:23
Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, buna rağmen Fransa A Milli Takımı'na seçilmedi.

Takım arkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan ve bu duruma çok üzülen genç sağ beke kampta moral verdi. Sarı-kırmızılı yönetim de kısa süre içinde 2000 doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

 
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