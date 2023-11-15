Galatasaray'da Boey'a izin yok

Sacha Boey, Galatasaray'daki başarılı performansını sürdürüyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin oynadığı 22 maçın 20'sinde 1980 dakika sahada kalan Fransız yıldız, mücadeleci ve pes etmeyin futboluyla büyük alkış aldı.
Boey, Avrupa takımlarını peşine taksa da Galatasaray yönetimi, çok iyi bir teklif gelmediği sürece genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı idareciler, ayrıca Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin oynadığı 22 maçın 20'sinde 1980 dakika sahada kalan Fransız yıldız, mücadeleci ve pes etmeyin futboluyla büyük alkış aldı.
Boey, Avrupa takımlarını peşine taksa da Galatasaray yönetimi, çok iyi bir teklif gelmediği sürece genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı idareciler, ayrıca Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
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