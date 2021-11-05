Galatasaray'da "biyonik adam" Berkan Kutlu

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Berkan Kutlu Lokomotiv maçında da kusursuz oynadı. Sahanın yine en çok koşanlarından biri olan başarılı oyuncu, kaptığı kritik toplarla savunmasına da büyük katkı verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da 'biyonik adam' Berkan Kutlu
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05 Kasım 2021 09:58
Son dönemde adı Dortmund ve İnter'le anılmaya başlayan Berkan Kutlu, Aslan'ın en göze batan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Geçen hafta lig maçında 14 km'ye yaklaşan koşu mesafesiyle sahanın lideri olan Berkan, Lokomotiv Moskova karşısında da en iyilerden biriydi. Orta sahada takımını yönlendirmenin yanı sıra çok kritik noktalarda kaptığı toplarla savunmasına da büyük yardım eden başarılı oyuncu, taraftarından da hocasından da alkış aldı.

Yine sahanın en çok topla buluşan isimlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Berkan kazandığı 5 ikili mücadele ve 4 top kapmayla da performansıyla fark yaratan isimlerden biri oldu. Berkan orta sahada sergilediği performansla takımın en iyilerinden biriydi.


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