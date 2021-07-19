Galatasaray'da bitmeyen bekleyiş! 4 başvuruya rağmen...

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki dava nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamasıyla ilgili Sarı-Kırmızılıların bekleyişi ve isyanı sürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bitmeyen bekleyiş! 4 başvuruya rağmen...
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19 Temmuz 2021 10:08
Galatasaray, TFF lisans vermediği için Oğulcan'ın adını Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven'la oynayacağı ön eleme maçının listesine yazdıramadı. Bu durumun gerekçesi ise Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı 4 başvuruya rağmen TFF yönetiminin konuyu görüşmek için hâlâ toplanmaması.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, haksız fesih gerekçesiyle, Galatasaray ve Oğulcan'ı 1 milyon 250 bin Avro ile 506 bin 275 TL tutarında tazminattan sorumlu tuttu. Sarı-Kırmızılıların itirazı sonrası, Tahkim cezayı onadı.

Galatasaray ve Oğulcan, itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Sarı-Kırmızılı kulübün ve oyuncunun davasını reddetti. Bunun üzerine Galatasaray, konuyu Yargıtay'a taşıdı. UEFA, durumu "Devam eden problemli alacaklar" statüsünde kabul edip oyuncuya izin verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yöneticiler ise hukuki durum ortadayken ve ihtilafın yargılaması devam ederken, Futbol Federasyonu'nun PSV-Galatasaray maçına 2 gün kala halen toplanıp karar almamasını "TFF neyi bekliyor?" sözleriyle yorumladı.

TFF eğer bugün toplanıp aleyhte bir karar verirse, Galatasaray, Tahkim Kurulu'na itiraz edecek.

Oğulcan'a izin çıkması halinde ise Sarı-Kırmızılıların 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor. 


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