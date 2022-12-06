Galatasaray'da birlik rüzgarı!

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da pozitif hava devam ediyor.



Teknik heyet ve futbolculara yapılan 100 milyon TL ödeme Florya'da yüzleri güldürürken, sarı-kırmızılılar artık saha dışında da 'takım' görüntüsü veriyor.



'NASIL DAHA ERKEN DÖNERIM?'



Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira, 1.5 ay öngörülen dönüş süresini erkene çekmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Sağlık heyeti ile her gün görüşen ve "Nasıl daha erken dönerim?'' diye soran Portekizli yıldız, evinde hem tedavi oluyor hem de çalışıyor.



Dünya Kupası için verilen arada Kerem Aktürkoğlu, Mekke'ye giderek Umre yaptı.



KEREM, AĞABEYLERİNİN İZİNDE



Yabancılara liderlik eden Muslera ve Gomis'i örnek alan Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncuları yalnız bırakmıyor. 2000 ve sonrası doğumlu Yunus, Barış Alper, Emin Bayram'ı yemeğe çıkaran 24 yaşındaki Kerem, izinde gittiği Umre'den dönüşte tüm takım arkadaşlarına hediyeler getirdi.



İCARDI'YE DOĞUM GÜNÜ JESTİ



Topuğundan sakatlanan Icardi'ye tedavisinin ilk bölümü için Arjantin izni verildi. Ülkesine giden yıldız oyuncu, 9 Aralık doğumlu eşi Wanda Nara'nın doğum gününe çocuklarıyla katılacak. Özel hayatında sorun istenmeyen Icardi'nin kafası rahat şekilde Florya'ya dönmesi sağlanacak.





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