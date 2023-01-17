Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu

Özgür

Baran

Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



İmzanın ardından genç futbolcu,dedi.Başkan Dursun Özbek ise genç futbolcunun imzasının ardından,ifadelerini kullandı.