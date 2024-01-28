Galatasaray'da bir dönem sona eriyor: Fernando Muslera

Galatasaray'ın efsanesi olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı file bekçisinin takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geldi. Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu. Ardından ise Sacha Boey ile ilgili gelişmeler yaşandı.
FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.
SERIE A'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR
Urugaylı eldivenin ise aklında kariyerinin sonunda Serie A'da oynamak var. Tecrübeli eldiven 1 yıl İtalya'da oynayıp kariyerini noktalayacak.
AİLEVİ NEDENLERDEN BU KARARI ALDI
37 yaşındaki kalecinin bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı ancak Muslera'nın gitmesinin kesin olmadığı belirtildi. Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak. Fernando Muslera'ya düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.
Ara transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yaşayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geldi. Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isim İspanyol sol bek Angelino oldu. Ardından ise Sacha Boey ile ilgili gelişmeler yaşandı.
FERNANDO MUSLERA İÇİN KARAR VAKTİ!
Yaşanacak 2 ayrılığın ardından gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin geleceği hakkında karar vermesini bekliyor.
SERIE A'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR
Urugaylı eldivenin ise aklında kariyerinin sonunda Serie A'da oynamak var. Tecrübeli eldiven 1 yıl İtalya'da oynayıp kariyerini noktalayacak.
AİLEVİ NEDENLERDEN BU KARARI ALDI
37 yaşındaki kalecinin bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı ancak Muslera'nın gitmesinin kesin olmadığı belirtildi. Yıldız file bekçisi, takımda kalma yönünde karar verirse pazarlıklar başlayacak. Fernando Muslera'ya düşük ücretten 1 yıllık sözleşme teklif edilecek.