Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Feghouli

Sofiane Feghouli bu sezon gözden düştü ve ayrılık için de geri sayıma geçildi.

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Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Feghouli
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10 Mayıs 2021 11:10
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana gösterdiği performanslarla şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Sofiane Feghouli bu sezon gözden düştü.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamayan Cezayirli futbolcu son 4 maçta kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi. Teknik direktör Fatih Terim de bu tercihiyle 31 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği mesajını açık bir şekilde verdi.

Zaman zaman disiplin sorunları yaşayan Feghouli, 4 senelik Galatasaray macerasında çıktığı 132 maçta, 28 gol ve 24 asistle oynadı.

1 yıl daha sözleşmesi olan Feghouli kendine kulüp bulması durumunda bonservisinin karşılık beklemeden verileceği ifade edildi.



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