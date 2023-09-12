Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mertens için ayrılık iddiları ortaya atılırken, yerine gelecek ismin de belli olduğu öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer!
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12 Eylül 2023 09:47
Galatasaray'da transfer Dries Mertens'in durumuna göre şekillenecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı yıldızı için Katar Ligi'nden iki kulüp menajeri ile temaslara başladı. Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Katar Ligi'nde transfer 18 Eylül'de sona eriyor. Galatasaray, tecrübeli oyuncunun olası transferi nedeniyle arayışlara başladı..

Cimbom'un gündemine Atalanta forması giyen Mario Pasalic geldi.

KULÜBÜ GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalyan ekibinin kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için de kulüp arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Hırvat 10 numaranın menajeri ile temas kurdu. Transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Pasalic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 55 kez Hırvat Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 9 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Pasalic, 2020 yılında Chelsea'den Atalanta'ya 14.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

Yıldız oyuncu Spartak Moskova, Milan, Monaco, Elche ve Hajduk Split gibi takımların da formasını giydi. 



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