Galatasaray'da biletlere hücum!

Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri an itibarıyla tükendi.Sarı Kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.