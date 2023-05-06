Galatasaray taraftarı yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.Hafta içinde Florya'ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Başakşehir sınavının biletlerini satışa çıktıktan sonra 1 dakika içinde tüketti.Galatasaray Yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi.