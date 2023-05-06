Galatasaray'da biletler yine 1 dakikada bitti

Galatasaray taraftarı, Başakşehir sınavının biletlerini satışa çıktıktan sonra 1 dakika içinde tüketti.

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Galatasaray'da biletler yine 1 dakikada bitti
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06 Mayıs 2023 09:58
Galatasaray taraftarı yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Hafta içinde Florya'ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Başakşehir sınavının biletlerini satışa çıktıktan sonra 1 dakika içinde tüketti.

Galatasaray Yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi. 

 
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